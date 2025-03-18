Тренер Энди Ли, который работает с Джозефом Паркером, высказался о возможном бое его подопечного против Александра Усика. Наставник уверен, что его боксер заслужил титульный поединок, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Ring.

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Паркер заслужил на титульный бой с Усиком

Коуч новозеландского временного чемпиона считает, что все хотят побиться битву Паркера против Усика. Ли назвал запасной вариант, если сорвется бой против Александра.

Люди хотят, чтобы Джо дрался с Усиком. Люди уже видели бой Усик – Дюбуа, это было не так давно. Александр выиграл техническим нокаутом. Для нас наш первый выбор – это бой с Усиком, однозначно. Если нет, мы будем драться за вакантный титул, но мы хотим драться с Усиком, это наша цель,

– сказал тренер Паркера.

Напомним, что 22 февраля Паркер легко защитил титул временного чемпиона мира. Джозеф во втором раунде нокаутировал Мартина Баколе, который в последний момент заменил больного Даниэля Дюбуа. За спиной 33-летнего новозеландца теперь 36 побед (24 – нокаутом) 3 поражения в 39-ти проведенных боях.

Не исключено, что карман Паркера солидно обогатится, ведь Усик хочет подраться с Дюбуа. Поэтому Джозефу могут заплатить, чтобы тот в ближайшее время не препятствовал проведению поединка Усик – Дюбуа. После чего новозеландец может получить бой за "абсолют" против победителя противостояния украинца и британца.