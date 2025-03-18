Тренер Енді Лі, який працює із Джозефом Паркером, висловився про можливий бій його підопічного проти Олександра Усика. Наставник впевнений, що його боксер заслужив на титульний двобій, повідомляє 24 Канал із посиланням на The Ring.

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Паркер заслужив на титульний бій із Усиком

Коуч новозеландського тимчасового чемпіона вважає, що усі хочуть побитись битву Паркера проти Усика. Лі назвав запасний варіант, якщо зірветься бій проти Олександра.

Люди хочуть, щоб Джо бився з Усиком. Люди вже бачили бій Усик – Дюбуа, це було не так давно. Олександр виграв технічним нокаутом. Для нас наш перший вибір – це бій з Усиком, однозначно. Якщо ні, ми будемо битися за вакантний титул, але ми хочемо битися з Усиком, це наша мета,

– сказав тренер Паркера.

Нагадаємо, що 22 лютого Паркер легко захистив титул тимчасового чемпіона світу. Джозеф у другому раунді нокаутував Мартіна Баколе, який в останній момент замінив хворого Даніеля Дюбуа. За спиною 33-річного новозеландця тепер 36 перемог (24 – нокаутом) 3 поразки у 39-ти проведених боях.

Не виключено, що кишеня Паркера солідно збагатиться, адже Усик хоче побитись із Дюбуа. Тому Джозефу можуть заплатити, аби той найближчим часом не перешкоджав проведенню поєдинку Усик – Дюбуа. Після чого новозеландець може отримати бій за "абсолют" проти переможця протистояння українця та британця.