На думку Ріккі Гаттона, Тайсон Ф'юрі завдав Олександру Усику найбільших проблем у ринзі. Колишній британський боксер вважає, що обидва очні поєдинки були дуже близькими, пише 24 Канал із посиланням на Sky Sports.

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Найскладніший суперник Усика

Гаттон порівняв поєдинки Усика проти Ф'юрі із протистояннями із Ентоні Джошуа та Даніелем Дюбуа.

Я вважаю, що Усик виграв обидва бої проти Ф'юрі, але розумію тих, хто вважає, що Тайсон виграв мінімум один поєдинок. Це були дуже близькі битви, і Ф'юрі ближче за всіх суперників підійшов до того, щоб перемогти Усика. Ніхто не завдав йому стільки проблем. Ні Джошуа, ні Дюбуа, яких Усик переміг очевидно для всіх,

– заявив Гаттон.

Якраз проти цих трьох британських боксерів Усик виходив у ринг в останніх своїх п'яти поєдинках. У 2021-2022 роках Олександр провів бої проти Джошуа, а 2023-му – проти Дюбуа, а у 2024-му році двічі побив Ф'юрі.

Нагадаємо. У першому бою проти "Циганського короля" Усик завоював титул "абсолюта" у хевівейті. Однак потім його свідомо втратив після відмови від пояса IBF, яким тепер володіє Дюбуа.

Відзначимо, що наступному двобою непереможний українець може зустрітись із Даніелем Дюбуа або Джозефом Паркером. WBO офіційно змусила Олександра провести обов'язковий захист титулу у бою проти Паркера. Але українець може відмовитись від цього поєдинку заради реваншу проти "Динаміта".