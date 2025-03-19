Була інформація, що WBO офіційно змусила Олександра Усика провести обов'язковий захист титулу проти тимчасового чемпіона по лінії Джозефа Паркера. На домовленість дали 30 днів. Таке рішення зриває реванш українця із Даніелем Дюбуа.

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Хто стане суперником тріумфатора бою Усик – Дюбуа

Однак існує варіант, що новозеландцю просто заплатять, аби той не перешкоджав другій битві Усика та Дюбуа. А після реваншу побився із тріумфатором поєдинку.

Промоутер британця Френк Воррен натякнув, що реваншу між Усиком та Дюбуа бути. Він назвав боксера, з яким може побитись переможець реваншу, пише 24 Канал із посиланням на Seconds Out.

Джозеф Паркер є обов'язковим претендентом від WBO, він у чудовій позиції, він зараз тимчасовий чемпіон. Зараз дуже ймовірно, що він поб'ється з переможцем цього поєдинку,

– сказав Воррен.

Нагадаємо, що 22 лютого в Ер-Ріяді Джозеф Паркер легко захистив пояс тимчасового чемпіона. Новозеландський боксер у другому раунді нокаутував Мартіна Баколе, який в останній момент замінив хворого Даніеля Дюбуа.

Після цієї перемоги за спиною Паркера 36 звитяг (24 – нокаутом) та три поразки у 39-ти проведених боях. Джозеф був повалений лише Ділліаном Вайтом, Ентоні Джошуа та Джо Джойсом.