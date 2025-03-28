Таке рішення боксерської організації може зобов'язати Даніеля Дюбуа провести обов'язковий захист поясу проти Дерека Чісори. Вже навіть відомий дедлайн такого захисту титулу – до 21 червня.

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Реакція Чісори

Ймовірно, що дане рішення офіційно оголосять 22 квітня. Однак в IBF не планують перешкоджати реваншу Дюбуа проти Олександра Усика. Бій за "абсолют" у хевівейті є номером один для усіх боксерських організацій.

Чісора вже відреагував на подібне рішення IBF. Дерек запевнив, що готовий до поєдинку проти чемпіона світу, пише 24 Канал із посиланням на акаунт Чісори у соцмережі "Х".

Я готовий до війни. Влаштуймо блокбастер на стадіоні Тоттенхема для мого 50-го бою,

– написав Дерек.

Не виключено, що наступний бій Чісори стане не лише ювілейним, а й останнім у його кар'єрі. За спиною Дерека вже 36 перемог (23 – нокаутом) і 13 поразок у 49 боях.

Нагадаємо, що у крайньому бою 41-річний Чісора сенсаційно побив шведа Отто Валліна. Після переможної зустрічі Дерек влаштував справжній перформанс на ринзі у Манчестері із вибором свого наступного суперника. Місцева публіка проголосувала за Усика. Також у своїх соцмережах ветеран боксу заявив, що хоче провести ювілейний двобій проти непереможного українця.