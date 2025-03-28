Очікується, що офіційне оголошення двобою Даніеля Дюбуа проти Дерека Чісори буде санкціоноване 22 квітня. У такому випадку "Динаміт" повинен вийти у ринг проти "Del Boy" до 21 червня поточного року, інформує 24 Канал із посиланням на The Ring.

До теми Назвав трьох суперників: Дюбуа вперше після хвороби заговорив про повернення у ринг

Дюбуа може побитись із Чісорою

Суперник чемпіона світу IBF міг визначитись у бою Мартін Баколе – Ефе Аджагба. Однак через рішення Баколе замінити хворого Дюбуа у зустрічі проти Джозефа Паркера за титул тимчасового чемпіона WBO, наступний двобій Мартіна був понижений у статусі. Боксерська організація забрала статус елімінатора IBF у поєдинку Баколе – Аджагба.

До слова. Баколе не протримався у бою проти Паркера навіть двох повних раундів. У другій трихвилинці Мартін побував у нокауті.

Попри це все в IBF не планують перешкоджати реваншу Дюбуа проти Олександра Усика, у якому має визначитись абсолютний чемпіон світу у хевівейті. В організації нададуть перевагу реваншу Дюбуа з Усиком над обов'язковим захистом титулу проти Дерека Чісори.

Для Чісори наступний бій стане ювілейним 50-м та ймовірно останнім у кар'єрі "Del Boy". Цікаво, що раніше Дерек звертався до Усика, закликавши стати його суперником у ювілейному поєдинку.

Даніель Дюбуа офіційно повертається у ринг після хвороби. "Динаміт" запевнив, що готовий вийти у ринг проти будь-якого суперника, назвавши Усика, Паркера та Джошуа.