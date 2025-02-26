За декілька місяців до бою стало відомо про зниження його статусу. Мартін Баколе та Ефе Аджагби не будуть битись за звання обов'язкового претендента на титул по лінії IBF, яким володіє Даніель Дюбуа, повідомляє 24 Канал із посиланням на The Ring.

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Дюбуа не отримає суперника

Хоча раніше боксерська організація надала даному поєдинку статус елімінатора IBF. Цікаво, що в IBF планують призначити новий елімінатор за участі інших боксерів.

Нагадаємо. Поясом IBF раніше володів Олександр Усик. Наприкінці червня минулого року українець свідомо позбувся цього титулу заради реваншу із Тайсоном Ф'юрі. Тому повноцінним титулом за цією лінією став Дюбуа, який у вересні 2024-го нокаутував Ентоні Джошуа.

Для Баколе травневий бій стане вже другим за короткий термін у 2025-му році. Мартін 22 лютого вийшов у ринг проти Джозефа Паркера. Боксер із ДР Конго у терміновому порядку замінив Даніеля Дюбуа, який через хворобу знявся із вечора боксу в Ер-Ріяді. Приїзд Баколе був помилкою, адже вже у другому раунді Мартін побував у нокауті від Джозефа.

Баколе приїхав у столицю Саудівської Аравії взагалі непідготовленим та із великим пузом. Тому ледь стояв на ногах вже зі старту поєдинку. Поразка від Паркера стала для Баколе другою у кар'єрі на профі-рингу у 23-х проведених поєдинках (21 перемога та 16 нокаутів).

Щодо Аджагба, то Ефе провів у професіоналах 21 зустріч, у яких здобув 20 перемог (14 – нокаутом), зазнавши однієї поразки.