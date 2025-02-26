За несколько месяцев до боя стало известно о снижении его статуса. Мартин Баколе и Эфе Аджагби не будут драться за звание обязательного претендента на титул по линии IBF, которым владеет Даниэль Дюбуа, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Ring.

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Дюбуа не получит соперника

Хотя ранее боксерская организация предоставила данному поединку статус элиминатора IBF. Интересно, что в IBF планируют назначить новый элиминатор с участием других боксеров.

Напомним. Поясом IBF ранее владел Александр Усик. В конце июня прошлого года украинец сознательно лишился этого титула ради реванша с Тайсоном Фьюри. Поэтому полноценным титулом по этой линии стал Дюбуа, который в сентябре 2024-го нокаутировал Энтони Джошуа.

Для Баколе майский бой станет уже вторым за короткий срок в 2025-м году. Мартин 22 февраля вышел в ринг против Джозефа Паркера. Боксер из ДР Конго в срочном порядке заменил Даниэля Дюбуа, который из-за болезни снялся с вечера бокса в Эр-Рияде. Приезд Баколе был ошибкой, ведь уже во втором раунде Мартин побывал в нокауте от Джозефа во втором раунде.

Баколе приехал в столицу Саудовской Аравии вообще неподготовленным и с большим пузом. Поэтому едва стоял на ногах уже со старта поединка. Поражение от Паркера стало для Баколе вторым в карьере на профи-ринге в 23-х проведенных поединках (21 победа и 16 нокаутов).

Что касается Аджагба, то Эфе провел в профессионалах 21 встречу, в которых одержал 20 побед (14 – нокаутом), потерпев одно поражение.