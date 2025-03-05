Туркі Аль аш-Шейх разом з журналом The Ring вирішили організувати бій для Баколе. Конголезець битиметься в андеркарді головного поєдинку шоу Альварес – Скулл, повідомляє 24 канал із посиланням на Boxing Scene.

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З ким битиметься Баколе

Мартін Баколе битиметься проти нігерійця Ефе Аджагби. Бій відбудеться у навесні цього року. Спершу поєдинок планувалось провести 2 травня у Нью-Йорку, але організатори змінили дату та місце.

Тепер Мартін Баколе зустрінеться з Ефе Аджагбою в межах боксерського шоу Riyadh Season, яке заплановано на 3 травня. Конголезець вдруге у цьому році вийде в ринг в Ер-Ріяді, столиця Саудівської Аравії.

Нагадаємо, що Баколе терміново замінив Даніеля Дюбуа, який захворів перед боєм з Джозефом Паркером. Мартін програв новозеландцю нокаутом у другому раунді бою, який відбувся 22 лютого 2025 року.