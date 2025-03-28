Ожидается, что официальное объявление поединка Даниэля Дюбуа против Дерека Чисоры будет санкционировано 22 апреля. В таком случае "Динамит" должен выйти в ринг против "Del Boy" до 21 июня текущего года, информирует 24 Канал со ссылкой на The Ring.

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Дюбуа может подраться с Чисорой

Соперник чемпиона мира IBF мог определиться в бою Мартин Баколе – Эфе Аджагба. Однако из-за решения Баколе заменить больного Дюбуа во встрече против Джозефа Паркера за титул временного чемпиона WBO, следующий поединок Мартина был понижен в статусе. Боксерская организация забрала статус элиминатора IBF у поединка Баколе – Аджагба.

К слову. Баколе не продержался в бою против Паркера даже двух полных раундов. Во второй трехминутке Мартин побывал в нокауте.

Несмотря на это все в IBF не планируют препятствовать реваншу Дюбуа против Александра Усика, в котором должен определиться абсолютный чемпион мира в хевивейте. В организации предпочтут реванш Дюбуа с Усиком над обязательной защитой титула против Дерека Чисоры.

Для Чисоры следующий бой станет юбилейным 50-м и вероятно последним в карьере "Del Boy". Интересно, что ранее Дерек обращался к Усику, призвав стать его соперником в юбилейном поединке.

Даниэль Дюбуа официально возвращается в ринг после болезни. "Динамит" заверил, что готов выйти в ринг против любого соперника, назвав Усика, Паркера и Джошуа.