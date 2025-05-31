Поверить на слово, Паркер выступил с обвинениями перед реваншем Усик –Дюбуа

Уже 19 июля Александр Усик встретится с Даниэлем Дюбуа в долгожданном реванше. Звездные боксеры будут сражаться на легендарном стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

Джозеф Паркер высказался относительно второго боя между Королем хевивейта и "Динамитом". В частности, новозеландский боксер выступил с обвинениями в сторону британца, сообщает 24 канал со ссылкой на The Sun.

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В чем Паркер обвинил Дюбуа

Временный чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBO обвинил Даниэля Дюбуа в намеренно срыве его поединка с британцем. Дело в том, что "Динамиту" нужен был реванш с Александром Усиком.

Джозеф Паркер отметил, что его поставили в неприятное положение. По его мнению, никто не сомневается в этом.

Я имею в виду, что мы должны поверить Дюбуа на слово, что он заболел. Он не чувствовал себя в хорошей форме и отказался от боя. Усик тогда всю неделю вызывал его на ринг, а потом Дюбуа отказался от боя со мной. А теперь они устраивают этот грандиозный бой,

– сказал Паркер.

Напомним, что Даниэль Дюбуа снялся с боя против Джозефа Паркера из-за болезни. В результате новозеландец 22 февраля этого года дрался против Мартина Баколе, одолев его во втором раунде.

Ранее стало известно, с кем будет драться победитель реванша между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа.