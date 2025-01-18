"Оставил впечатление": возможный оппонент Усика назвал супертяжеловеса с самым сильным ударом

Джозеф Паркер поделился мыслями относительно боксеров, которой выступают в хевивейте. Новозеландец рассказал о бойце, который действительно его удивил.

Паркер вспомнил свои прошлые бои с известными оппонентами. Джозеф назвал боксера, который имеет наиболее мощный и сильный удар в супертяжелом весе, сообщает 24 канал со ссылкой на talkSPORT.

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Кого из хевивейта выбрал Паркер

Джозеф Паркер рассказал, что он удивлен силой удара бывшего чемпиона мира Энди Руиса. Новозеландец объяснил, в чем секрет и особенность американского боксера мексиканского происхождения.

Джо Джойс меня нокаутировал, Диллан Уайт меня нокаутировал, Чжилей Чжан меня нокаутировал, но тот кто на самом деле оставил впечатление – это Энди Руис. Просто из-за скорости его ударов, это меня поразило. Я смог восстановиться, но он действительно сильно бьет. Все ребята сильно бьют, но Руис выделяется,

– сказал Паркер.

К слову. Бой между Джозефом Паркером и Энди Руисом состоялся в 2016 году. Тогда новозеландец победил решение судей и завоевал титул чемпиона мира по версии WBO.

Напомним, что вскоре Джозеф Паркер встретится с Даниэлем Дюбуа. Поединок за пояс IBF в хевивейте и возможность драться с Александром Усиком состоится 22 февраля 2025 года.

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