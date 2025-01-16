Стало известно с кем ЭйДжей может провести бой вместо Фьюри. Новозеландский боксер Джозеф Паркер намерен драться с британцем, сообщает 24 канал со ссылкой на Sky Sports.

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Паркер хочет реванша

Промоутер Джозефа Паркера Дэвид Гиггинс высказался о возможном бое между своим подопечным и Энтони Джошуа. Функционер отметил, что новозеландский заинтересован в поединке с ЭйДжеем.

Интересно ли Паркеру выйти на ринг против Джошуа? 100 процентов. С (промоутером Джошуа – 24 канал) Эдди Хирном приятно работать, и Джозеф всегда хотел реванша. Посмотрим, как карты лягут, но было бы здорово, если бы Паркер и Джошуа снова встретились,

– сказал Гиггинс.

Промоутер Паркера подчеркнул, если Джозеф победит Даниэля Дюбуа, то ему могут предложить поединок за большие деньги. К примеру, бой с Энтони Джошуа на Уэмбли через три месяца, то он согласится.

Отметим, что Джозеф Паркер встречался с Энтони Джошуа в 2018 году. Тогда британский боксер победил новозеландца единогласным решением судей.

Напомним, что 22 февраля Джозеф Паркер сразится против Даниэля Дюбуа. На кону поединка титул чемпиона мира по версии IBF в супертяжелом весе.