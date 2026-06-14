Не сидит на шее у мужа: кем работает Екатерина Усик
Екатерина Усик всегда рядом со своим мужем во время его боев. Однако в жизни она не пользуется славой Александра, не живет за его счет, а занимается собственным делом.
В этом материале "24 Канал" рассказывает о том, чем занимается жена Александра Усика Екатерина Усик. В частности, каким бизнесом она владеет.
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Чем занимается Екатерина Усик?
Екатерина Усик занимается бизнесом в сфере недвижимости. Она управляет собственной компанией, которая специализируется на управлении семейными активами. Если точнее, то она сдает недвижимость в аренду или с выгодой ее продает.
Есть недвижимость, которую мы покупаем в Киеве и в целом в Украине. Конечно, это рискованно. Некоторые объекты сдаются в аренду. Моя компания работает официально,
– рассказывала Екатерина Усик в интервью для YouTube-канала "Слава+".
Интересно, что ее бизнес нельзя назвать типичным риэлторским агентством. Фактически все объекты являются собственностью семьи Усиков. Это их личные инвестиции, которые они оформили с полной уплатой налогов.
Чем владеет семья Усиков?
Александр и Екатерина Усики владеют большим количеством объектов недвижимости. В частности, до полномасштабного вторжения семья Усиков проживала в собственном доме в Ворзеле. Однако с началом боевых действий Усики покинули свой дом, его оккупировали россияне и едва не разнесли в щепки.
Екатерина рассказывает, что в будущем им, пожалуй, придется сносить дом до фундамента. Помимо этого дома семья владеет еще несколькими домами в пригороде Киева. Свой основной они также приобрели еще до войны, и, как говорит Екатерина, на момент покупки там была только коробка.
Интересные факты о Екатерине Усик
- Екатерина родилась раньше срока. Она весила всего 1,2 килограмма и первые 3 месяца находилась под постоянным наблюдением врачей.
- Екатерина Усик познакомилась с Александром еще в подростковом возрасте. Они поженились в 2009 году.
- Екатерине Усик придется жить в двух странах: Украине и Испании. В частности, дочери живут с родителями в Киеве, а вот сыновья — с бабушкой и дедушкой в Испании.