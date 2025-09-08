Жена Усика опубликовала семейную фотосессию, которая разорвала соцсети
- Екатерина Усик, жена Александра Усика, поделилась семейными фотографиями в соцсетях, которые произвели фурор, набрав почти 50 тысяч лайков.
- Усик узаконил брак с Екатериной в 2009 году, и пара сейчас воспитывает четверых детей, часть из которых живет в Испании из-за войны.
Жена Александра Усика выложила фотографии с новой семейной фотосессии. Екатерина в очередной раз приятно удивила своих подписчиков.
Екатерина Усик поделилась семейными фотографиями в своих соцсетях. Часть из них выполнена в черно-белых тонах, который добавляет элегантности фотографиям, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм жены украинского боксера.
Какие свежие фото появились в соцсетях Екатерины Усик?
Эти фото произвели фурор в профиле Екатерины. Оба посты с фотографиями набрали более 20 тысяч лайков, а суммарно почти 50 тысяч лайков.
Семейная фотосессия семьи Усик / Фото из инстаграма жены боксера
Отметим, что за страницей Екатерины Усик в инстаграме следят 342 тысячи подписчиков. В этой социальной сети жена непобедимого абсолютного чемпиона активно делится со своими поклонниками семейным контентом.
Что известно о семье Александра Усика?
- В 2009-м году Усик узаконил свой брак с Екатериной. Хотя у пары были кризисные моменты, когда судьба могла их повести разными путями. Однако в их семейной жизни состоялся настоящий хеппи-энд.
- Супруги воспитывают четверо детей – Елизавету, Кирилла, Михаила и Марию, которая родилась на этот свет только в 2024-м.
- С начала полномасштабной войны оба сына боксера живут в Испании с родителями Екатерины, где занимаются дзюдо.
- Дочери Екатерины и Александра продолжают жить в Украине несмотря на войну.