Дружина Усика опублікувала сімейну фотосесію, яка розірвала соцмережі
- Катерина Усик, дружина Олександра Усика, поділилася сімейними фотографіями у соцмережах, які викликали фурор, набравши майже 50 тисяч лайків.
- Усик узаконив шлюб з Катериною у 2009 році, і пара зараз виховує четверо дітей, частина з яких живе в Іспанії через війну.
Дружина Олександра Усика виклала світлини з нової родинної фотосесії. Катерина вкотре приємно вразила своїх підписників.
Катерина Усик поділилась сімейними фотографіями у своїх соцмережах. Частина із них виконана у чорно-білих тонах, який додає елегантності світлинам, пише 24 Канал із посиланням на інстаграм дружини українського боксера.
Які свіжі фото з'явились у соцмережах Катерини Усик?
Ці фото спричинили фурор у профілі Катерини. Обидва пости зі світлинами набрали понад 20 тисяч вподобань, а сумарно майже 50 тисяч лайків.
Сімейна фотосесія родини Усик / Фото з інстаграму дружини боксера
Відзначимо, що за сторінкою Катерини Усик в інстаграмі стежать 342 тисячі підписників. У цій соціальній мережі дружина непереможного абсолютного чемпіона активно ділиться зі своїми прихильниками сімейним контентом.
Що відомо про сім'ю Олександра Усика?
- У 2009-му році Усик узаконив свій шлюб із Катериною. Хоча у пари були кризові моменти, коли доля могла їх повести різними шляхами. Однак у їх сімейному житті відбувся справжній хепі-енд.
- Подружжя виховує четверо дітей – Єлизавету, Кирила, Михайла та Марію, яка народилась на цей світ лише у 2024-му.
- Від початку повномасштабної війни обидва сини боксера живуть в Іспанії із батьками Катерини, де займаються дзюдо.
- Доньки Катерини та Олександра продовжують жити в Україні попри війну.