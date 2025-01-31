Жена Усика поразила невероятными фотографиями с роскошной фотосессии

Жена титулованного украинского боксера Александра Усика продолжает ошеломлять своих подписчиков необычайно красивыми фото. Екатерина Усик приняла участие в новой фотосессии.

Кадрами из фотосессии Екатерина Усик поделилась в своем аккаунте в инстаграме. Подписчики жены боксера забросали ее комплиментами, сообщает 24 Канал.

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Потрясающая Екатерина Усик

Перед своими поклонниками любимая боксера предстала в довольно необычном и даже холодном образе.

Екатерина не стала как-то подписывать эти фотографии, а просто обозначила автора этих невероятных фото.

Красивая фотосессия Екатерины Усик / Фото из инстаграма жены боксера

Реакция подписчиков:

"Королева! И не стесняюсь говорить это каждый раз";

"Очень красиво";

"Вау";

"Красота".

Напомним, что Екатерина всегда присутствует на поединках своего звездного мужа и занимается благотворительностью в родной стране. В счастливом браке пара воспитывает четверых детей.