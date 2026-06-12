Сколько лет Екатерине Усик: возраст, биография и малоизвестные факты о супруге чемпиона

Жене известного украинского боксёра Александра Усика, Екатерине, сейчас 38 лет. Она родилась 15 мая 1988 года и недавно отпраздновала свой день рождения.

В праздничном посте в Instagram Екатерина Усик поделилась личной историей своего появления на свет. Как выяснилось, она родилась значительно раньше срока и весила всего 1200 граммов. Врачи тщательно ухаживали за ней в течение первых трех месяцев жизни, пока девочка не окрепла.

Смотрите также Роза за последние деньги и школьная любовь: история любви Александра Усика и его жены Екатерины

Как познакомились Александр и Екатерина Усики?

С Александром Екатерина познакомилась еще во время учебы в школе города Симферополь. Их отношения начались в подростковом возрасте: будущему чемпиону тогда было 15 лет, а его избраннице – 14. Официально пара поженилась в 2009 году.

Сейчас супруги воспитывают четверых детей:

16-летнюю дочь Елизавету

13-летнего сына Кирилла

11-летнего сына Михаила

самую младшую дочь Марию, которая родилась в январе 2024 года

Где семья живет сейчас?

Екатерина остается в Украине и вместе с дочерьми живет в семейном доме в Киевской области. Сыновья Кирилл и Михаил с начала полномасштабного вторжения проживают вместе с бабушкой и дедушкой в Испании, где профессионально занимаются дзюдо.

Жена традиционно остается главной опорой боксера. Она регулярно сопровождает мужа на поединках и эмоционально поддерживала Александра на ринге во время его недавнего триумфального боя против Рико Верховена.