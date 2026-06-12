Сколько лет Екатерине Усик: возраст, биография и малоизвестные факты о супруге чемпиона
Жене известного украинского боксёра Александра Усика, Екатерине, сейчас 38 лет. Она родилась 15 мая 1988 года и недавно отпраздновала свой день рождения.
В праздничном посте в Instagram Екатерина Усик поделилась личной историей своего появления на свет. Как выяснилось, она родилась значительно раньше срока и весила всего 1200 граммов. Врачи тщательно ухаживали за ней в течение первых трех месяцев жизни, пока девочка не окрепла.
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Как познакомились Александр и Екатерина Усики?
С Александром Екатерина познакомилась еще во время учебы в школе города Симферополь. Их отношения начались в подростковом возрасте: будущему чемпиону тогда было 15 лет, а его избраннице – 14. Официально пара поженилась в 2009 году.
Сейчас супруги воспитывают четверых детей:
16-летнюю дочь Елизавету
13-летнего сына Кирилла
11-летнего сына Михаила
самую младшую дочь Марию, которая родилась в январе 2024 года
Где семья живет сейчас?
Екатерина остается в Украине и вместе с дочерьми живет в семейном доме в Киевской области. Сыновья Кирилл и Михаил с начала полномасштабного вторжения проживают вместе с бабушкой и дедушкой в Испании, где профессионально занимаются дзюдо.
Жена традиционно остается главной опорой боксера. Она регулярно сопровождает мужа на поединках и эмоционально поддерживала Александра на ринге во время его недавнего триумфального боя против Рико Верховена.