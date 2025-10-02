Бывший чемпион мира Тони Белью прокомментировал слова других, которые занимаются сравнением Мозеса Итаумы с Александром Усиком. Британец оценил шансы "Нового Майка Тайсона" в гипотетических боях с Усиком и Тайсоном Фьюри.

42-летний бывший боксер считает, что у Мозеса Итаумы нет шансов на победу над этими топовыми супертяжами. Тони Белью отметил, что в мире нет ни одного боксера, который мог бы нокаутировать Тайсона Фьюри, пишет 24 Канал со ссылкой на SecondsOut Boxing News.

Что сказал Беллью о шансах Итаумы против Усика и Фьюри?

По мнению бывшего чемпиона мира, если бы "Цыганский король" не ушел на пенсию, то бы даже не рассматривал такую возможность боя против "Нового Майка Тайсона". Тони не видит смысла делать какие-то прогнозы на такой гипотетический поединок из-за антропометрии Тайсона, который значительно превосходит 20-летнего Мозеса.

"Никто никогда не нокаутирует его. Он слишком опытный. Он слишком умный. Он сообразительный. Он имеет так много разных качеств, которые может использовать, чтобы обесценить то, что ты делаешь хорошо. Просто взгляните на размеры Тайсона Фьюри по сравнению с Мозесом Итаумой", – рассказал Белью.

Также Белью уверял, что не следует сравнивать Итауму с Усиком, который является одним из лучших боксеров своего поколения.

И я знаю, что люди скажут, что Итаума имеет похожий рост с Александром Усиком. Но вы говорите о, возможно, одного из лучших боксеров этого поколения. Да никогда в жизни. Я не думаю, что вы когда-нибудь сможете сравнить кого-то с Александром Усиком. Этот парень завоевал крузервейт, объехал весь мир, побеждая всех, давая взбучку каждому, включая меня. Затем он перешел в тяжелый вес и сделал то же самое снова,

– добавил Беллью.

Ранее Тони Белью заверил, что не видит смысла Усику выходить в ринг против Итаумы. Британец не понимает, зачем бросать Мозеса с наскока в огонь, отметив неопытность "Нового Майка Тайсона", цитировало его слова издание Seconds Out.

Что известно о статистике Мозеса Итаумы?