Колишній чемпіон світу Тоні Белью прокоментував слова інших, які займаються порівнянням Мозеса Ітауми із Олександром Усиком. Британець оцінив шанси "Нового Майка Тайсона" у гіпотетичних боях із Усиком і Тайсоном Ф'юрі.

42-річний колишній боксер вважає, що у Мозеса Ітауми немає шансів на перемогу над цими топовими супертяжами. Тоні Белью наголосив, що у світі немає жодного боксера, який міг би нокаутувати Тайсона Ф'юрі, пише 24 Канал із посиланням на SecondsOut Boxing News.

Що сказав Белью про шанси Ітауми проти Усика та Ф'юрі?

На думку колишнього чемпіона світу, якби "Циганський король" не пішов на пенсію, то б навіть не розглядав таку можливість бою проти "Нового Майка Тайсона". Тоні не бачить сенсу робити якісь прогнози на такий гіпотетичний двобій через антропометрію Тайсона, який значно переважає 20-річного Мозеса.

"Ніхто ніколи не нокаутує його. Він занадто досвідчений. Він занадто розумний. Він кмітливий. Він має так багато різних якостей, які може використовувати, щоб знецінити те, що ти робиш добре. Просто погляньте на розміри Тайсона Ф'юрі в порівнянні з Мозесом Ітаумою", – розповів Белью.

Також Белью запевняв, що не слід порівнювати Ітауму із Усиком, який є один із найкращих боксерів свого покоління.

І я знаю, що люди скажуть, що Ітаума має схожий зріст з Олександром Усиком. Але ви говорите про, можливо, одного з найкращих боксерів цього покоління. Та ніколи в житті. Я не думаю, що ви коли-небудь зможете порівняти когось з Олександром Усиком. Цей хлопець завоював крузервейт, об'їхав весь світ, перемагаючи всіх, даючи прочухана кожному, включаючи мене. Потім він перейшов у важку вагу і зробив те саме знову,

– додав Белью.

Раніше Тоні Белью запевнив, що не бачить сенсу Усику виходити у ринг проти Ітауми. Британець не розуміє, навіщо кидати Мозеса з наскоку у вогонь, наголосивши на недосвідченості "Нового Майка Тайсона", цитувало його слова видання Seconds Out.

Що відомо про статистику Мозеса Ітауми?