Экс-боксер из Украины оценил, сколько еще может длиться карьера непобедимого Усика

Бывший украинский боксер Евгений Хитров высказался относительно будущего Александра Усика. Экс-боксер предположил, сколько времени его непобедимый земляк может еще выходить в профессиональный ринг.

36-летний Евгений Хитров заявил, что болельщики бокса еще, вероятно, два ближайших года смогут насладиться красивыми боксом в исполнении Александра Усика. По его мнению, это непобедимый украинец доказал в реванше против Тайсона Фьюри, пишет 24 Канал со ссылкой на Sport.ua.

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Хитров о будущем Усика

Хотя Хитров предположил, что Усик мог бы спокойно вешать перчатки на гвоздь после реванша против Даниэля Дюбуа, если их второй бой таки устроят. Евгений ставит на земляка в этом возможном реванше.

Я считаю фаворитом Усика, и если он снова одолеет Дюбуа, то сможет с чувством выполненного долга повесить перчатки на гвоздь. Впрочем, возможно, у прославленного украинца другие планы. Тем более, что то, как боксировал 38-летний Усик в бою-реванше с Тайсоном Фьюри дает, основания утверждать: он еще по крайней мере два года может выступать на самом высоком уровне,

– сказал Евгений Хитров.

Напомним, что Усик уже побеждал Дюбуа в августе 2023-го. Александр оформил победу техническим нокаутом в 9-м раунде.

Даниэль публично бросил вызов украинцу после реванша Усика с Тайсоном Фьюри. Однако сначала "Динамиту" нужно победить 22 февраля 2025-го года своего следующего соперника Джозефа Паркера и защитить чемпионский пояс IBF.

Если Дюбуа успешно защитит титул, то его команда и представители Усика сядут за стол переговоров. В таком случае на кону реванша Усик – Дюбуа будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте.