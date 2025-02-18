"Откажется от поясов": непобедимый супертяж оценил свои шансы получить бой с Усиком

Британский боксер Фабио Уордли является одним из претендентов на пояс WBA в хевивейте, которым владеет Александр Усик. Непобедимый супертяжеловес рассказал, насколько велики его шансы подраться с украинским чемпионом мира.

30-летний британский боксер считает, что их очный поединок зависит исключительно от полноценного обладателя титула WBA Александра Усика. Фабио Уордли не уверен, откажется ли украинец от поясов, или выйдет в ринг против претендентов, пишет 24 Канал со ссылкой на Sky Sports.

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Уордли не верит в бой против Усика

Британец откровенно рассказал, что у него мало шансов провести бой против обидчика Тайсона Фьюри. Сначала Фабио нужно стать обязательным претендентом на пояс.

Сейчас многое зависит от Усика. Даст ли он бой претендентам? Откажется ли от поясов? Или же выйдет ли Александр на бой с Дюбуа? На самом деле много вопросов. Надо подождать его решения, чтобы сделать разумный шаг. Я лично думаю, что мы вряд ли разделим ринг, хотя это был бы зрелищный бой,

– сказал Уордли.

Справка. Фабио Уордли является первым номером рейтинга хевивейти по версии WBA. Британский боксер сенсационно опередил Мартина Баколе, Тайсона Фьюри, Чжана Чжилея и других супертяжей.

Последний раз Уордли выходил в ринг в октябре прошлого года, когда в первом раунде нокаутировал Фрейзера Кларка. За спиной Фабио уже 19 боев в профессионалах, в которых одержал 18 побед (17 – нокаутом), а также один поединок закончился ничьей против Кларка).

Напомним, что Усик ждет боя между Даниэлем Дюбуа и Джозефом Паркером, который состоится 22 февраля в Эр-Рияде. Это будет защита титула IBF для Дюбуа. Александр вместе с командой будут присутствовать на поединке в Саудовской Аравии, где определится следующий соперник украинца. В своем следующем поединке Усик может вернуть себе статус "абсолюта" в хевивейте.