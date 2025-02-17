Речь идет о 30-летнем британском боксере Фабио Уордли. Сначала опытному бойцу следует провести бой, чтобы стать обязательным претендентом на титул WBA в супертяжелом весе. Только после победы в таком поединке Уордли сможет претендовать на пояс Александра Усика, информирует 24 Канал со ссылкой на Sky Sports.

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Как раз эти две цели стоят перед Фабио.

План на этот год – стать обязательным претендентом или подраться за титул. Нужно сделать правильные шаги. Первое место в рейтинге WBA – это отличное начало для выполнения моего плана. Я обязан продолжать в том же духе,

– сказал Уордли.

Кто такой Фабио Уордли? 30-летний боксер из Великобритании За спиной Уордли 19 боев на профи-ринге, в которых он одержал 185 побед (17 – нокаутом) и один поединок закончился ничьей (против Фрейзера Кларка). Последний раз выходил в ринг 12 октября 2024-го года, когда уже в первом раунде нокаутировал все того же Кларка.

Отметим, что Усик может потерять чемпионский пояс по версии WBA. Причина кроется в том, что Александр не проводит защит титулов с обязательными претендентами на них или временными чемпионами.

Напомним. Перед реваншем с Тайсоном Фьюри Усик сознательно отказался от пояса IBF и потерял статус абсолютного чемпиона мира в хевивейте, которое завоевал благодаря первой победе над "Цыганским королем".

Однако боксерские организации могут сделать исключение из правил для непобедимого украинца, если тот в ближайшем будущем договорится о бое против победителя поединка между Даниэлем Дюбуа и Джозефом Паркером. 22 февраля в Эр-Рияде (столица Саудовской Аравии) состоится защита титула IBF для Дюбуа, который уже ранее бросил вызов Усика на реванш, который украинец принял.

Ранее сообщалось, что украинский чемпион мира вместе с командой приедут на бой Дюбуа – Паркер в Саудовскую Аравию.