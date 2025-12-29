Чемпион мира выбрал боксеров, которые будут королями хевивейта после ухода Усика на пенсию

Чемпион мира по версии WBO Фабио Уордли поразмышлял, кто из боксеров имеет все шансы, чтобы доминировать в хевивейте после окончания карьеры Александра Усика. Британец выделил сразу трех боксеров.

Непобедимый британец включил в эту топ-3 себя и еще двух звездных земляков. Речь идет о Даниэле Дюбуа, который уже дважды проиграл Александру Усику, и молодом Мозесе Итауму, пишет 24 Канал со ссылкой на The Ring.

Вот так Абсолютный чемпион самоуверенно назвал боксеров лучше Усика

Кто будет доминировать в хевивейте после ухода Усика?

Фабио Уордли уверен, что именно эта тройка в ближайшем будущем будет бороться за статус первого номера в королевском весе.

Этот вопрос всегда интересен – кто именно сможет заменить ветеранов на вершине хевивейта. Уверен, что в этот список вхожу я, а также Дюбуа и Итаума. Именно мы будем бороться за статус лучшего. Поэтому есть разные объяснения, в частности возраст Усика. Мы втроем будем руководить супертяжелым дивизионом после того, как Александр завершит карьеру,

– сказал Уордли.

Напомним, что именно Усик сделал из Фабио нового чемпиона мира. Произошло это после отказа украинец от чемпионского пояса WBO. За спиной британца 20 побед (19 – нокаутом), одна ничья и ни одного поражения.

До какого возраста будет боксировать Усик?

В середине октября 2025-го Усик неожиданно заявил о продолжении карьеры. Александр признался, что хочет боксировать до 41-го года. Хотя до этого было много разговоров, что реванш против Дюбуа стал предпоследним поединком в карьере непобедимого украинца.

"До 41 года я буду боксировать. А дальше построю академию спорта, буду там тренировать и тренироваться", – заявлял Усик в видео "Новости.LIVE".

Отметим, что в 2026 году Усик хочет провести бой против Деонтея Уайлдера. Сообщается, что стороны обоих боксеров уже ведут переговоры. Если они договорятся, то поединок может состояться в первой половине следующего года.

Какой обновленный рейтинг P4P от The Ring?

Недавно авторитетный журнал The Ring обновил рейтинг лучших боксеров независимо от весовой категории. На первом месте оказался Усик. Произошло это после того, как Теренс Кроуфорд объявил об окончании карьеры боксера. Именно американец до этого возглавлял этот рейтинг P4P.

На второе место выпрыгнул японец Наоя Иноуэ, который 27 декабря победил Давида Пикассо в Эр-Рияде. Эту победу воочию увидел Усик.