"Выглядит довольно странно": новый чемпион мира впервые прокомментировал отказ Усика от титула

Фабио Уордли наконец-то высказался об отказе Александра Усика от чемпионского пояса WBO. Такое решение украинского боксера сделало из Уордли нового чемпиона мира.

30-летний британский боксер признался, что вместе со своей командой долго шел двобой против Александра Усика. Фабио Уордли отметил,, что уже даже успел начать подготовку к поединку против украинца, передает 24 Канал со ссылкой на Sky Sports Boxing.

Вот это да Усика внезапно обвинили в основании известного боксера

Как Уордли отреагировал на отказ Усика от пояса WBO?

Новый чемпион мира по версии WBO обратился к Усику и его команде, чтобы те пересмотрели свое решение об отказе и таки договорились о совместном бое.

Это немного странная ситуация, потому что сначала, как известно, он взял небольшую паузу. Ему позволили отсрочку по защите пояса, а потом просто отказаться от него... Это выглядит довольно странно. Поэтому я не совсем понимаю, чем он руководствовался,

– заявил Уордли.

Александр Красюк, бывший промоутер Усика, в интервью Sport.ua назвал данное решение украинца правильным, ведь этот поединок не был бы прибыльным.

"Александр поступил правильно – бой с Уордли сейчас не несет в себе никакого смысла: ни спортивного, ни медийного, ни коммерческого", – сказал Красюк.

Бути в курсі усіх боксерських поєдинків – надзвичайно просто. З betking вболівальникам доступні всі топові бої, найкращі коефіцієнти та результативні прогнози. Ліцензований букмекер – твій провідник у світі боксу!

Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтесь правил (принципів) відповідальної гри ТОВ “СЛОТС Ю.ЕЙ”. Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024)

Что теперь ждет Усика и Уордли?