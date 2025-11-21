"Выглядит довольно странно": новый чемпион мира впервые прокомментировал отказ Усика от титула
- Фабио Уордли стал новым чемпионом мира WBO после отказа Александра Усика от титула.
- Уордли призвал Усика пересмотреть свое решение и договориться о бое, тогда как бывший промоутер Усика считает, что отказ был правильным шагом.
Фабио Уордли наконец-то высказался об отказе Александра Усика от чемпионского пояса WBO. Такое решение украинского боксера сделало из Уордли нового чемпиона мира.
30-летний британский боксер признался, что вместе со своей командой долго шел двобой против Александра Усика. Фабио Уордли отметил,, что уже даже успел начать подготовку к поединку против украинца, передает 24 Канал со ссылкой на Sky Sports Boxing.
Как Уордли отреагировал на отказ Усика от пояса WBO?
Новый чемпион мира по версии WBO обратился к Усику и его команде, чтобы те пересмотрели свое решение об отказе и таки договорились о совместном бое.
Это немного странная ситуация, потому что сначала, как известно, он взял небольшую паузу. Ему позволили отсрочку по защите пояса, а потом просто отказаться от него... Это выглядит довольно странно. Поэтому я не совсем понимаю, чем он руководствовался,
– заявил Уордли.
Александр Красюк, бывший промоутер Усика, в интервью Sport.ua назвал данное решение украинца правильным, ведь этот поединок не был бы прибыльным.
"Александр поступил правильно – бой с Уордли сейчас не несет в себе никакого смысла: ни спортивного, ни медийного, ни коммерческого", – сказал Красюк.
Что теперь ждет Усика и Уордли?
Усик после отказа от титула покинул рейтинг WBO. В то же время издание The Sun сообщило, что такой шаг от Александра приблизил его к трилогии с Тайсоном Фьюри.
Также была информация, что украинец может потерять еще и пояс WBC, временным чемпионом по линии которого является Агит Кабаел. BoxingScene процитировало слова президента организации Маурисио Сулеймана.
Зато Уордли в ближайшем будущем может подраться с Мозесом Итаумой.