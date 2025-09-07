Александр Усик может получить другого соперника вместо Джозефа Паркера. Украинский чемпион может подраться с британцем Фабио Уордли.

Британец высказался о потенциальном бое с "Королем хевивейта". В частности, Уордли поделился мыслями о том, как будет чувствовать себя, если будет драться против Усика, сообщает 24 канал со ссылкой на Queensberry Promotions.

Как Уордли высказался о бое с Усиком?

Фабио Уордли отметил, что, если будет драться против Александра Усика, это будто замкнулся круг. Британский боксер рассказал, что украинский чемпион был первым, с кем он ездил на тренировочный лагерь в Украину.

Кроме того, Уордли подчеркнул, что в начале его карьеры Усик один из первых, кто увидел в нем что-то особенное. Поэтому Александр пригласил на тренировки именно Фабио, в частности, быть спарринг-партнером.

А через 6-7 лет я выхожу против него уже в бою за все пояса. Это была бы невероятная история,

– сказал Уордли.

Напомним, что последний раз Фабио Уордли дрался 7 июня 2025 года. Тогда британский боксер победил Джастиса Гуни техническим нокаутом в десятом раунде поединка в Лондоне.

Что известно об Уордли?