"Невероятная история": непобежденный боксер заговорил о бое с Усиком
- Александр Усик может провести бой с британским боксером Фабио Уордли.
- Фабио Уордли заявил, что бой с Усиком был бы невероятной историей.
Александр Усик может получить другого соперника вместо Джозефа Паркера. Украинский чемпион может подраться с британцем Фабио Уордли.
Британец высказался о потенциальном бое с "Королем хевивейта". В частности, Уордли поделился мыслями о том, как будет чувствовать себя, если будет драться против Усика, сообщает 24 канал со ссылкой на Queensberry Promotions.
Как Уордли высказался о бое с Усиком?
Фабио Уордли отметил, что, если будет драться против Александра Усика, это будто замкнулся круг. Британский боксер рассказал, что украинский чемпион был первым, с кем он ездил на тренировочный лагерь в Украину.
Кроме того, Уордли подчеркнул, что в начале его карьеры Усик один из первых, кто увидел в нем что-то особенное. Поэтому Александр пригласил на тренировки именно Фабио, в частности, быть спарринг-партнером.
А через 6-7 лет я выхожу против него уже в бою за все пояса. Это была бы невероятная история,
– сказал Уордли.
Напомним, что последний раз Фабио Уордли дрался 7 июня 2025 года. Тогда британский боксер победил Джастиса Гуни техническим нокаутом в десятом раунде поединка в Лондоне.
Что известно об Уордли?
Фабио Уордли является временным чемпионом мира по версии WBA в супертяжелом весе.
25 октября 2025 года Фабио Уордли будет драться против Джозефа Паркера.
По результатам боя Паркер – Фордли определится, кто станет претендентом на поединок против Александра Усика.
За свою карьеру Уордли провел 19 поединков. Британский боксер выиграл в 18 боях, а также одна ничья.