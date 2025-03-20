"Специально травмируется": бывшего чемпиона мира обвинили во лжи
- Промоутер Эдди Хирн заявил, что возвращение Энтони Джошуа в ринг откладывается из-за травмы.
- Фанаты и эксперты подозревают, что Джошуа симулирует травму.
Возвращение Энтони Джошуа в профессиональный ринг откладывается. Промоутер Эдди Хирн рассказал, что его подопечный восстанавливается от травмы.
Поэтому бывший чемпион мира не сможет в ближайшее время провести поединок. Хотя фанаты бойца хотят видеть реванш ЭйДжея с другим британским боксером Даниэлем Дюбуа.
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Фанаты подозревают Джошуа
Как стало известно 24 каналу со ссылкой на Boxing News 24, болельщики и эксперты не верят, что Энтони Джошуа травмирован. Бывшего чемпиона мира подозревают во лжи.
А причина заключается в том, что Джошуа отказывается от боев, ведь ждет возвращения Тайсона Фьюри. Также, возможно, Энтони не хочет драться против Даниэля Дюбуа из-за риска второго проигрыша.
Будет грустно, если ЭйДжей продолжит "получать травмы", ожидая, когда наконец состоится золотой бой против Фьюри. В идеале Джошуа должен забыть о Тайсоне и сосредоточиться на более реалистичных планах,
– считает источник.
Напомним, что Энтони Джошуа в последний раз дрался в сентябре прошлого года. Тогда ЭйДжей потерпел сокрушительное поражение от Даниэля Дюбуа, оказавшись в нокауте в пятом раунде поединка.