Украинский чемпион защитил титул, трижды отправив соперника в нокдаун

В Киеве 25 января состоялся вечер бокса в рамках шоу от Spartabox Faniian. Событие в столице Украины собрало в одном ринге талантливых и опытных боксеров.

В рамках шоу поклонники бокса увидели бой Арама Фанияна. Украинский боксер защищал свой титул WBO Global в поединке против аргентинского соперника Николаса Хары, пишет 24 Канал.

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Успешная защита титула от украинца

Боксеры провели установленные 12 раундов. Это были первые 12 раундов в карьере украинского боксера. Поэтому триумфатора поединка определяли судьи. По их подсчетам, Фаниян одержал уверенную победу – 119-109, 119-105 и 118-107 (единогласно). Арам провел успешную защиту пояса WBO Global, который остался на поясе украинца.

Напомним, что Арам в течение боя трижды отправлял соперника в нокдаун.

Видео с боя Арама Фанияна

Арам Фаниян уверенно шагает к титулу чемпиона мира по версии WBO.

Перед этой победой украинец последний раз выходил в ринг 3 августа, когда победил мексиканца Хуана Антонио Родригеса. Интересно, что этот бой за вакантный титул чемпиона по версии WBO Global в первом полусреднем весе также состоялся в рамках вечера бокса промоутерской компании Spartabox Faniian Promotions в Киеве. Встреча Фанияна возглавляла вечер бокса.

Зато Николас Хара последний раз боксировал в середине ноября, когда одолел Джеронимо Сакко.