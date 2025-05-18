Поединок состоялся в первой средней весовой категории. Варгас-младший одержал эффектную победу над Корией, сообщает 24 канал.

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Варгас-младший разбил Корию

Бой между Фернандо Варгасом-младшим и Гонсало Гастоном Корией завершился досрочно. Сын легенды бокса в четвертом раунде боя провел великолепную комбинацию из прямого бокового и левого прямого ударов.

Кория после серии ударов Варгаса-младшего оказался на канвасе. Рефери принял решение немедленно завершить поединок.

Варгас-младший нокаутировал Корию: смотрите видео

Напомним, что Фернадо Варгас-младший является сыном легендарного боксера Фернандо Варгаса-старшего, который был чемпионом мира по версии WBA и IBF.