Сын легендарного боксера уничтожил соперника: видео брутального нокаута

В ночь с 17 на 18 мая состоялся грандиозный вечер бокса на арене "Thunder Studio". в Лонг-Бич (Калифония). В одном из поединков спортивного шоу Фернандо Варгас-младший дрался против Гонсало Гастон Кории.

Поединок состоялся в первой средней весовой категории. Варгас-младший одержал эффектную победу над Корией, сообщает 24 канал. Читайте также Звездный украинец Богачук уверенно победил Фокса по единогласному решению судей Варгас-младший разбил Корию Бой между Фернандо Варгасом-младшим и Гонсало Гастоном Корией завершился досрочно. Сын легенды бокса в четвертом раунде боя провел великолепную комбинацию из прямого бокового и левого прямого ударов. Кория после серии ударов Варгаса-младшего оказался на канвасе. Рефери принял решение немедленно завершить поединок. Варгас-младший нокаутировал Корию: смотрите видео Напомним, что Фернадо Варгас-младший является сыном легендарного боксера Фернандо Варгаса-старшего, который был чемпионом мира по версии WBA и IBF.