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Fight News 24 Новости бокса Сын легендарного боксера уничтожил соперника: видео брутального нокаута
18 мая, 16:44
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Сын легендарного боксера уничтожил соперника: видео брутального нокаута

Егор Торяник
Основні тези
  • Фернандо Варгас-младший одержал победу над Гонсало Гастоном Корией в четвертом раунде на вечере бокса в Калифорнии.
  • Варгас-младший является сыном бывшего чемпиона мира Фернандо Варгаса-старшего.

В ночь с 17 на 18 мая состоялся грандиозный вечер бокса на арене "Thunder Studio". в Лонг-Бич (Калифония). В одном из поединков спортивного шоу Фернандо Варгас-младший дрался против Гонсало Гастон Кории.

Поединок состоялся в первой средней весовой категории. Варгас-младший одержал эффектную победу над Корией, сообщает 24 канал.

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Варгас-младший разбил Корию

Бой между Фернандо Варгасом-младшим и Гонсало Гастоном Корией завершился досрочно. Сын легенды бокса в четвертом раунде боя провел великолепную комбинацию из прямого бокового и левого прямого ударов.

Кория после серии ударов Варгаса-младшего оказался на канвасе. Рефери принял решение немедленно завершить поединок.

Варгас-младший нокаутировал Корию: смотрите видео

Напомним, что Фернадо Варгас-младший является сыном легендарного боксера Фернандо Варгаса-старшего, который был чемпионом мира по версии WBA и IBF.