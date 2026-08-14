Обещает победить даже Усика: звездный боксер составил рейтинг лучших боксеров мира

Хорватский боксер в супертяжелом весе Филип Хргович поделился своим мнением о лучших боксерах этого весового дивизиона на данный момент. Он составил топ-5 бойцов, в который вошел Александр Усик.

Хргович назвал лидером рейтинга именно 39-летнего экс-чемпиона мира из Украины, сообщает Boxing News Online.

Топ-5 боксеров мира по версии Хрговича

Он не включил в список Мозеса Итауму, с которым сразится уже 29 августа. Однако хорватский гигант поместил самого себя на четвертое место.

Александр Усик – номер один, безусловно. Номер два – Дюбуа. Номер три – Агит Кабаел. Номер четыре – я. Номер пять – Тайсон Фьюри,

– сказал Хргович.

Что интересно, 34-летний хорват убежден, что может победить любого соперника из этого рейтинга.

"Я думаю, что могу победить их всех, но пока это должен быть правильный рейтинг, основанный на их достижениях", – резюмировал он.

Напомним, бой Итаума – Хргович состоится на лондонской O2 Arena, а на кону встречи будет стоять чемпионский пояс IBF в супертяжелом весе. До недавнего времени этот титул принадлежал Усику, однако в конце июня он объявил все свои пояса вакантными.

В рамках шоу в Лондоне свой поединок проведет бывший чемпион мира из Украины Денис Беринчик. Его соперником станет Сэм Ноукс.

Для Беринчика это первый бой после того, как в феврале 2025 года он уступил нокаутом Кейшону Дэвису, в результате чего лишился титула WBO.