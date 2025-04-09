Боя против Дюбуа не будет: звездный боксер узнал имя следующих соперников

Филип Хргович недавно дрался против Джо Джойса. Бой состоялся в рамках вечера бокса в английском Манчестере.

Хорватский боксер одолел легендарного британца. Теперь Хрговича ожидает отдых и восстановление перед тем, как снова появиться в ринге и провести следующий бой.

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С кем будет драться Хргович

Филип Хргович узнал имя следующих соперников в профессиональном ринге, пишет 24 канал со ссылкой на Boxing News 24.

Среди потенциальных соперников хорвата два известных британских боксера. Филип Хргович может провести следующий бой против опытного Уайта или проспекта Мозеса Итаумы.

Фрэнк Уоррен готовы рассмотреть варианты со следующими поединками Хрговича. Дата потенциального поединка пока неизвестна.

Напомним, что Филип Хргович за свою карьеру провел 19 поединков. На счету хорватского боксера 18 побед (14 – нокаутом) и одно поражение от Даниэля Дюбуа.