Александр Усик продолжил победное шествие, во второй раз одолев Даниэля Дюбуа. Украинский боксер одержал 24 победу в 24 поединках в профессиональном ринге.

Джонни Фишер высказался относительно Александра Усика и его серии без поражений в профи. Британский супертяжеловес назвал боксеров, которые могут одолеть абсолютного чемпиона мира, сообщает 24 канал со ссылкой на Seconds Out.

Кому под силу остановить Усика?

Джонни Фишер назвал двух боксеров, которые могут одолеть Александра Усика в очном противостоянии. По его мнению, это новозеландец Джозеф Паркер и австралиец Джей Опетая.

Фишер отметил, что Опетая побьет Усика в крузервейте, или подняться в хевивейт, чтобы встретиться с Александром. А Джозеф Паркер довольно скоростной боксер, что может стать проблемой для абсолютного чемпиона мира.

Возможно, такой стиль будет неудобным для Усика. Стили делают бои. Джошуа проходил таких бойцов, как Кличко и Поветкин, уничтожал их. Тайсон Фьюри делал то же самое с другими бойцами, но стилистически Усик кажется бабочкой для этих больших супертяжей,

– сказал Фишер.

Напомним, что Александр Усик досрочно одолел Даниэля Дюбуа в реванше 19 июля. После чего WBO обязала украинского боксера защиту титула в бою против Джозефа Паркера.

Ранее сообщалось о том, что Александр Усик получил вызов от американского супертяжеловеса. Боксер из США заявил, что уничтожит украинского чемпиона в очном противостоянии.