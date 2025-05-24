Экс-чемпион мира назвал фаворита потенциального боя Фьюри –Дюбуа: какие шансы у боксеров

Тайсон Фьюри, возможно, совсем скоро вернется в профессиональный бокс. "Цыганский король" неоднократно своими делами намекал на возможный камбэк.

Среди потенциальных оппонентов британца его земляк Даниэля Дюбуа. Бывший чемпион мира Карл Фроч поделился мыслями относительно гипотетического боя между Фьюри и "Динамитом", сообщает 24 канал со ссылкой на Seconds Out.

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Смог бы Дюбуа одолеть Фьюри или нет

Карл Фроч заявил, что Даниэль Дюбуа мог бы стать отличным соперником для Тайсона Фьюри. Экс-боксер отметил, что сейчас "Динамит" занят реваншем против Александра Усика, но в будущем поединок с "Цыганским королем" был бы интересным.

Фроч также оценил шансы Дюбуа победить Фьюри, подчеркнув молодость боксера и его жажду победы.

Даниэль Дюбуа – это неплохой вариант для боя, он молодой, голодный лев. Однако я думаю, что Фьюри был бы для него слишком сильным. Но кто знает, правда?,

– сказал Фроч.

Напомним, что в прошлом году Тайсон Фьюри дважды проиграл Александру Усику. В начале января, после второго поражения в декабре, "Цыганский король" во второй раз объявил о завершении карьеры, британец ранее покидал бокс в 2022 году.

Даниэль Дюбуа готовится к реваншу против Александра Усика, который состоится 19 июля 2025 года. Боксеры встретятся в адской битве на легендарном стадионе "Уэмбли" в Лондоне.