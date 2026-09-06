По словам тренера, не посторонним людям решать, стоит ли Джошуа и Фьюри встречаться на ринге. Об этом сообщает Sky Sports.
Фаворит поединка Фьюри – Джошуа
По мнению Маккрекена, поединок между Фьюри и Джошуа в конечном итоге может состояться. Он также считает, что неудачное с точки зрения зрелищности недавнее выступление не должно умалять достижения "Эй-Джея".
Джошуа выходит после выступления, которое трудно назвать идеальным, но он одержал победу нокаутом, и это единственное, что на самом деле имеет значение. Теперь он будет стремиться доказать свою правоту и заткнуть всех скептиков,
– заявил Маккрекен.
При этом он считает Фьюри фаворитом противостояния, если оценивать нынешнюю форму боксеров.Если Telegram заблокируют Не теряйте 24 Канал – подписывайтесь на нас в WhatsApp
Учитывая последние результаты и форму, Тайсон Фьюри сейчас является фаворитом. Но это и делает ситуацию увлекательной, если задуматься, до чего все дошло и сколько времени понадобилось, чтобы наконец организовать этот бой,
– подытожил Маккрекен.
По его словам, оба бойца уже многое доказали в своих карьерах.
Только самим бойцам решать, хотят ли они драться друг с другом и выяснять, кто из них сильнее. Не думаю, что это чья-то еще забота – стоит им драться или нет. Считаю, они оба уже все всем доказали,
– сказал он.
В то же время бывший тренер Джошуа подчеркнул, что огромный ажиотаж вокруг противостояния положительно влияет на весь вид спорта.
Об этом говорят все. Это выводит бокс на первый план, и это прекрасно для нашего спорта. Пока бокс остается в топах новостей и заголовков, это однозначно положительный момент,
– отметил специалист.
Маккрекен также заверил, что за время его работы с Джошуа британец никогда не избегал сильных соперников.
По моему опыту работы с Энтони Джошуа, он всегда был готов сражаться с кем угодно. Все сводилось лишь к тому, как это преподносится и что лучше всего для него – именно так бойцы и смотрят на вещи в наше время,
– рассказал тренер.
По предварительной информации, поединок Фьюри – Джошуа может состояться 20 ноября на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. В то же время промоутер Эдди Хирн ранее опубликовал постер противостояния, на котором в качестве места проведения указан лондонский стадион "Уэмбли". Дата на афише не указана.
Напомним, рекорд Джошуа – 30 побед, 4 поражения и 27 нокаутов. На счету Фьюри – 35 побед, 2 поражения, 1 ничья и 24 нокаута.