Фьюри или Джошуа: бывший тренер "Эй-Джея" назвал фаворита боя

Бывший тренер Энтони Джошуа Роберт Маккрекен прокомментировал ситуацию вокруг боя своего бывшего подопечного с Тайсоном Фьюри. Проведение поединка между двумя британскими звездами супертяжелого веса остается под вопросом.

По словам тренера, не посторонним людям решать, стоит ли Джошуа и Фьюри встречаться на ринге. Об этом сообщает Sky Sports.

Фаворит поединка Фьюри – Джошуа

По мнению Маккрекена, поединок между Фьюри и Джошуа в конечном итоге может состояться. Он также считает, что неудачное с точки зрения зрелищности недавнее выступление не должно умалять достижения "Эй-Джея".

Джошуа выходит после выступления, которое трудно назвать идеальным, но он одержал победу нокаутом, и это единственное, что на самом деле имеет значение. Теперь он будет стремиться доказать свою правоту и заткнуть всех скептиков,

– заявил Маккрекен.

При этом он считает Фьюри фаворитом противостояния, если оценивать нынешнюю форму боксеров.

Учитывая последние результаты и форму, Тайсон Фьюри сейчас является фаворитом. Но это и делает ситуацию увлекательной, если задуматься, до чего все дошло и сколько времени понадобилось, чтобы наконец организовать этот бой,

– подытожил Маккрекен.

По его словам, оба бойца уже многое доказали в своих карьерах.

Только самим бойцам решать, хотят ли они драться друг с другом и выяснять, кто из них сильнее. Не думаю, что это чья-то еще забота – стоит им драться или нет. Считаю, они оба уже все всем доказали,

– сказал он.

В то же время бывший тренер Джошуа подчеркнул, что огромный ажиотаж вокруг противостояния положительно влияет на весь вид спорта.

Об этом говорят все. Это выводит бокс на первый план, и это прекрасно для нашего спорта. Пока бокс остается в топах новостей и заголовков, это однозначно положительный момент,

– отметил специалист.

Маккрекен также заверил, что за время его работы с Джошуа британец никогда не избегал сильных соперников.

По моему опыту работы с Энтони Джошуа, он всегда был готов сражаться с кем угодно. Все сводилось лишь к тому, как это преподносится и что лучше всего для него – именно так бойцы и смотрят на вещи в наше время,

– рассказал тренер.

По предварительной информации, поединок Фьюри – Джошуа может состояться 20 ноября на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. В то же время промоутер Эдди Хирн ранее опубликовал постер противостояния, на котором в качестве места проведения указан лондонский стадион "Уэмбли". Дата на афише не указана.

Напомним, рекорд Джошуа – 30 побед, 4 поражения и 27 нокаутов. На счету Фьюри – 35 побед, 2 поражения, 1 ничья и 24 нокаута.