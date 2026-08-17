"Оба бойца должны хотеть сражаться": Уайт эмоционально высказался об организации боя Фьюри – Джошуа

Генеральный директор UFC и руководитель Zuffa Boxing Дейна Уайт эмоционально высказался по поводу ситуации с организацией долгожданного боя. Речь идет о поединке между британскими боксерами Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа.

Уайт поделился своим мнением в интервью каналу UFC. Это произошло сразу после завершения турнира UFC 330.

Почему до сих пор не выбрали место проведения боя Джошуа – Фьюри

По словам функционера, на данный момент главным препятствием являются разногласия относительно места проведения встречи. Пока организаторы ориентируются на Нью-Йорк, команда Джошуа настаивает на том, что поединок должен состояться исключительно в Великобритании.

Я читаю о том, что происходит, так же, как и все остальные. Похоже, бой должен пройти в Нью-Йорке, но команда Джошуа говорит, что он должен состояться в Великобритании. Эта сага длится уже слишком долго, и посмотрим, чем все закончится. В конце концов, они либо хотят драться, либо нет,

– заявил Уайт.

Глава UFC также уточнил свою роль в переговорах, отметив, что не занимался личными контрактами боксеров.

Я не заключал контракт с Эй Джеем. С нашей стороны мы заключили телевизионное соглашение и договорились об аренде арены. Посмотрим, будет ли это Нью-Йорк. Но чтобы бой состоялся, оба бойца должны хотеть выйти на ринг. Точка. Конец истории,

– сказал он.

В заключение Уайт не сдержал эмоций по поводу затягивания процесса, подчеркнув, что финансовые условия для спортсменов более чем выгодны.

На кону стоит большая куча денег. Мне, если честно, абсолютно все равно, где именно пройдет поединок – я не против и Великобритании. Вопрос только один: вы хотите драться или нет? Этот бой должен был состояться еще 10 лет назад. Состоится ли он сейчас? Посмотрим. Решение за ними,

– подытожил Уайт.

Напомним, что поединок между Фьюри и Джошуа планируется провести в конце осени этого года. Предварительно рассматривается дата 20 ноября. Эксклюзивным транслятором события должна стать стриминговая платформа Netflix.

По словам Спенсера Оливера, стороны в настоящее время работают над достижением окончательной договоренности. Ожидается, что точные дата и место проведения боя могут быть объявлены в течение ближайших двух недель.

Оба боксера уже провели свои подготовительные поединки в конце июля: Фьюри одержал победу над Мариушем Вахом, а Джошуа нокаутировал Кристиана Пренгу.