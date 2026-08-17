Оливер отметил, что соответствующая информация может быть обнародована в течение следующих двух недель. Об этом он заявил в ютуб-шоу TalkSPORT Boxing.

Когда будет объявлен анонс боя Джошуа – Фьюри

В то же время, если делать прогноз, он ожидает новостей уже на следующей неделе.

"Если бы я делал ставку, я бы сказал, что это произойдет на следующей неделе. Но я просто играю на безопасную. Чтобы меня не разнесли все слушатели шоу с криками: "Ах ты дурак, ты же говорил нам, что через 7 дней". Поэтому думаю, в течение 14 дней точно будет объявление. Я просто считаю, что за кулисами ведется много переговоров. Не о том, состоится ли бой, а о том, где он пройдет", – заявил Оливер.

Таким образом, главным вопросом на данный момент остается место проведения поединка. По предварительной информации, встреча Фьюри и Джошуа может состояться 20 ноября, однако официального подтверждения даты и арены пока нет.

Оба британца летом провели подготовительные поединки. Фьюри одержал досрочную победу над Мариушем Вахом в Таиланде. Джошуа в Джидде пережил два нокдауна от Кристиана Пренги, после чего нокаутировал соперника во втором раунде. К этому поединку Джошуа готовила украинская команда Александра Усика.

Официальным транслятором потенциального боя должна выступить стриминговая платформа Netflix.

Ранее бывший тренер Джошуа Роберт Гарсия раскритиковал возможную идею провести бой в Нью-Йорке. По его мнению, если поединок будут организовывать в США, оптимальным вариантом станет Лас-Вегас.