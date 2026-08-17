Олівер зазначив, що відповідну інформацію можуть оприлюднити протягом наступних двох тижнів. Про це він заявив у ютуб-шоу TalkSPORT Boxing.

Коли буде оголошено анонс бою Джошуа – Ф'юрі

Водночас, якщо робити ставку, він очікує новин уже наступного тижня.

"Якби я робив ставку, я б сказав, що це станеться наступного тижня. Але я просто граю обережно. Щоб мене не рознесли всі слухачі шоу з криками: "Ах ти дурень, ти казав нам, що через 7 днів". Тож думаю, протягом 14 днів точно буде оголошення. Я просто вважаю, що за лаштунками точиться багато переговорів. Не про те, чи відбудеться бій, а про те, де він пройде", – заявив Олівер.

Таким чином, головним питанням наразі залишається місце проведення поєдинку. За попередньою інформацією, зустріч Ф'юрі та Джошуа може відбутися 20 листопада, однак офіційного підтвердження дати та арени поки немає.

Обидва британці влітку провели розминочні поєдинки. Ф'юрі здобув дострокову перемогу над Маріушем Вахом у Таїланді. Джошуа у Джидді пережив два нокдауни від Крістіана Пренги, після чого нокаутував суперника у другому раунді. До цього поєдинку Джошуа готувала українська команда Олександра Усика.

Офіційним транслятором потенційного бою має виступити стримінгова платформа Netflix.

Раніше колишній тренер Джошуа Роберт Гарсія розкритикував можливу ідею провести бій у Нью-Йорку. На його думку, якщо поєдинок організовуватимуть у США, оптимальним варіантом буде Лас-Вегас.