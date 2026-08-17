Гарсія вважає, що з комерційної точки зору поєдинок краще було б провести у Великій Британії, де він зібрав би значно більшу аудиторію. Про це він розповів на ютуб-каналі ESNEWS.

Де має відбутися бій Джошуа – Ф'юрі

Водночас рішення щодо місця проведення значною мірою залежить від Netflix, який виступатиме транслятором бою.

Вони хочуть провести його у США через Netflix. Netflix наполягає, щоб бій відбувся у США, і, можливо, у Нью-Йорку. Але це дуже дорого. У США цей бій не збере великої аудиторії. У Великій Британії він зібрав би набагато більше,

– заявив Гарсія.

За словами фахівця, якщо організатори все ж оберуть США, Лас-Вегас матиме значну перевагу над Нью-Йорком. Причина – час завершення вечора боксу та можливість для вболівальників після бою витрачати гроші в казино, ресторанах і готелях.

Якщо вже проводити його у США, краще зробити це в Лас-Вегасі, тому що бій закінчиться приблизно о 21:00. Люди підуть витрачати гроші в казино, і місто заробить багато мільйонів,

– пояснив екстренер Джошуа.

Гарсія додав, що в Нью-Йорку головний поєдинок завершився б значно пізніше, близько опівночі. На його думку, це зменшить економічний ефект від приїзду британських уболівальників.

У Нью-Йорку бій закінчиться опівночі. Тому вже надто пізно піти святкувати – усе зачинено, ресторани закриті,

– сказав Гарсія.

Нагадаємо, наприкінці липня Ф'юрі достроково переміг Маріуша Ваха, а Джошуа нокаутував Крістіана Пренгу. Організатори орієнтуються на 20 листопада як дату можливого бою.