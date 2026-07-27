Усик став одним із перших, хто привітав британського боксера з перемогою над албанцем Крістіаном Пренгою. Згодом спортсмен також присвятив цій події окремий допис у своєму інстаграмі.

Усик про повернення Джошуа на ринг

Джошуа здобув перемогу нокаутом у другому раунді, хоча поєдинок видався надзвичайно драматичним. Протягом першої трихвилинки британець двічі опинявся у нокдауні, але зміг перехопити ініціативу.

Який неймовірний бій. Саме такого повернення всі й чекали. Домінантна перемога нокаутом у другому раунді. Вітаю, брате,

– сказав Усик.

Цікаво, що до цього поєдинку "Ей Джея" готувала саме команда Усика.

Для Джошуа це був перший вихід на ринг у 2026 році. Боксер проходив тривале відновлення після важкої автомобільної аварії в Нігерії, у якій загинули двоє його тренерів.

Цей успіх відкрив британцю шлях до бою проти Тайсона Ф'юрі, який запланований на кінець 2026 року. Напередодні "Циганський король" також провів свій розминочний бій, здолавши Маріуша Ваха.

Вечір боксу в Джидді став успішним і для українського боксу. В андеркарді шоу свій другий поєдинок у професіоналах провів олімпійський чемпіон Олександр Хижняк. Українець впевнено нокаутував француза Ленні Патрача вже у другому раунді.