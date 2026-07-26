Бій відбувся в андеркарді поєдинку між Ентоні Джошуа та Крістіаном Пренгою. Хижняк захопив ініціативу з перших секунд зустрічі, чинячи постійний пресинг на суперника, пише 24 Канал.

Бій Хижняк – Патрач: що відомо

Розв'язка настала вже у другому раунді:

Перший нокдаун: українець відправив опонента на канвас сильним ударом.

Другий нокдаун: француз підвівся, але за 20 секунд знову впав після чергової атаки.

Зупинка бою: рефері зафіксував перемогу Хижняка технічним нокаутом.

Для Патрача ця поразка стала першою в кар'єрі. Хижняк натомість зберіг стовідсотковий показник дострокових перемог (у березні 2026 року він дебютував нокаутом у першому раунді проти Вільмера Барона).

Реакція боксерського світу

Яскравий виступ українця викликав захоплення серед топів світового боксу: "Гарна робота. Впевнена перемога чемпіона", – написав український боксер Олександр Усик.

Організатор вечора боксу Туркі Аль-Шейх також відзначив високий клас українця у своїх соцмережах: "Український боксер Олександр Хижняк підтвердив свій високий клас перемогою над Ленні Патрачем", – написав він.