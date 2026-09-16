В интервью ютуб-каналу iFL TV Гирн отметил, что Джошуа еще четыре месяца назад согласовал и подписал контракт на организацию поединка в Великобритании. Однако впоследствии американские инвесторы попытались изменить место проведения, предложив экс-чемпиону мира значительно более высокий гонорар за перенос боя в США.

Гирн рассказал, как Джошуа отстоял свою позицию

По словам промоутера, ситуация дошла до критической точки, когда за их спинами появились новые участники с более выгодным финансовым предложением. Гирну пришлось провести откровенный разговор со своим клиентом, предоставив ему право выбора между первоначальными договоренностями и миллионными бонусами в Америке.

И вот он поворачивается ко мне с двумя предложениями на столе и говорит: "Нет, я хочу придерживаться первоначального контракта. Я хочу провести этот бой в Великобритании". Когда люди говорят: "Ой, то есть “Эй-Джей” отказался от больших денег за бой в США, потому что хотел драться в Великобритании?" Так! Именно это и произошло,

– заявил Хирн.

Решение Джошуа остаться верным британским фанатам вызвало истерику у заинтересованных лиц из Америки, которые пытались обвинить самого промоутера в срыве переговоров из-за личных амбиций и нежелания пускать на рынок главу UFC Дейна Уайта. Хирн отвергает эти упреки, подчеркивая, что последнее слово всегда оставалось исключительно за Джошуа.

В настоящее время команда боксера находится в постоянном диалоге со стриминговой платформой Netflix и саудовской компанией Sela для принятия окончательного решения. Точную дату и место проведения шоу объявит глава Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль-аш-Шейх.

Гирн выразил надежду, что анонс поединка в Великобритании состоится уже в течение следующей недели, добавив, что за такую преданность родной публике Джошуа "следует посвятить в рыцари".

Напомним, изначально бой планировали провести в конце ноября, однако сейчас его перенесли на декабрь, ориентировочно на 4 или 11 число. Наиболее вероятным и компромиссным местом проведения называют стадион "Принсипалити" (Principality Stadium) в Кардиффе (Уэльс), который способен принять более 80 тысяч зрителей.