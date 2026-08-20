"Невозможно скопировать Усика": экс-чемпион раскритиковал Джошуа за подготовку к бою с Фьюри

Бывший чемпион мира Билли Джо Сондерс высказал свой прогноз на поединок в супертяжелом весе. В этом бою должны встретиться британские боксеры Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри.

По его мнению, бой состоится слишком поздно, поскольку оба спортсмена уже прошли пик своей карьеры. Такое мнение он высказал на ютуб-канале TalkSPORT Boxing.

Сондерс высказался о сотрудничестве Джошуа с командой Усика: что сказал экс-чемпион

Он раскритиковал подход Джошуа к подготовке и попытки перенять манеру Александра Усика. По его мнению, Энтони не стоит копировать украинского боксера, который дважды побеждал его.

То, что Джошуа поехал учиться боксировать, как Усик, – это глупость. Ему нужен человек рядом, который сможет проникнуть в его голову, а не просто показывать, как двигаться. Невозможно скопировать Усика. "Эй Джей" должен оставаться "Эй Джеем",

– сказал Сондерс.

Он также обратил внимание на последний бой Джошуа. По его мнению, "Эй Джей" не продемонстрировал убедительного бокса, хотя и сохранил главное оружие – мощный удар, способный завершить бой досрочно.

В то же время экс-чемпион отметил и недостатки Фьюри. По его словам, во время боя в Таиланде британец несколько раз пропускал удары правой сверху. Несмотря на это, Сондерс считает, что Фьюри имеет преимущество в боксерских навыках.

На данном этапе Тайсон просто обладает чуть большими боксерскими навыками, чем "Эй Джей",

– отметил бывший чемпион мира.

В то же время Сондерс считает, что бой все равно будет чрезвычайно интересным.

Мы все знаем, что этот бой состоится немного поздно. Они не дрались восемь или десять лет назад. Так что теперь мы увидим схватку двух пожилых мужчин. Все будет зависеть от того, кто лучше будет использовать голову и сможет дойти до конца этого боя. Я ставлю на Тайсона,

– заявил он.

Напомним, что Усик дважды побеждал Фьюри и Джошуа. Ранее команда украинского спортсмена помогала Энтони готовиться к бою с Кристианом Пренгой, который стал для британца промежуточным перед встречей с Фьюри. В том поединке Джошуа неожиданно оказался в нокдауне в первом раунде, но уже во втором нокаутировал соперника.