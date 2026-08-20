На його думку, поєдинок відбудеться надто пізно, оскільки обидва спортсмени вже пройшли свій пік. Таку думку він висловив на ютуб-каналі TalkSPORT Boxing.

Сондерс висловився про співпрацю Джошуа з командою Усика: що сказав ексчемпіон

Він розкритикував підхід Джошуа до підготовки та спроби перейняти манеру Олександра Усика. На його думку, Ентоні не варто копіювати українського боксера, який двічі перемагав його.

Те, що Джошуа поїхав вчитися боксувати, як Усик, – це дурість. Йому потрібна людина поруч, яка зможе залізти йому в голову, а не просто показувати, як рухатися. Неможливо скопіювати Усика. "Ей Джей" має залишатися "Ей Джеєм",

– сказав Сондерс.

Він також звернув увагу на останній виступ Джошуа. На його думку, "Ей Джей" не продемонстрував переконливого боксу, хоча й зберіг головну зброю – потужний удар, здатний завершити бій достроково.

Водночас ексчемпіон відзначив і недоліки Ф'юрі. За його словами, під час бою в Таїланді британець кілька разів пропускав удари правою через верх. Попри це, Сондерс вважає, що Ф'юрі має перевагу в боксерських навичках.

На цьому етапі Тайсон просто має трохи більше боксерських навичок, ніж "Ей Джей",

– зазначив колишній чемпіон світу.

Водночас Сондерс вважає, що бій усе одно буде надзвичайно цікавим.

Ми всі знаємо, що цей бій відбудеться трохи запізно. Вони не билися вісім чи десять років тому. Тож тепер ми побачимо битву двох старих чоловіків. Усе залежатиме від того, хто краще використовуватиме голову й зможе пройти цей бій до кінця. Я ставлю на Тайсона,

– заявив він.

Нагадаємо, що Усик двічі перемагав Ф'юрі та Джошуа. Раніше команда українського спортсмена допомагала Ентоні готуватися до бою з Крістіаном Пренгою, який став для британця проміжним перед зустріччю з Ф'юрі. У тому поєдинку Джошуа несподівано побував у нокдауні в першому раунді, але вже в другому нокаутував опонента.