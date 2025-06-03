Экс-чемпион мира спрогнозировал победителя возможного боя Фьюри – Джошуа

Энтони Джошуа стремится драться с Тайсоном Фьюри, который ушел на пенсию. Существует маленький шанс, что "Цыганский король" вернется для боя против Эй Джея.

Джордж Гроувз поделился мыслями о потенциальном бое Фьюри – Джошуа. В частности, бывший чемпион мира дал прогноз на противостояние звездных британцев, сообщает 24 канал со ссылкой на Manchester Evening News.

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Что сказал Гроувз

Джордж Гроувз рассказал, что поражение от Даниэля Дюбуа было сокрушительным для Энтони Джошуа. Однако Тайсон Фьюри дважды проиграл Александру Усику и плохо себя проявил в бою против Фрэнсиса Нганну.

Бывший чемпион мира считает, что это истощило "Цыганского короля" так же, как и поражение Эй Джея в бою против Дюбуа. Гроувз считает, что это будет равный поединок.

У Фьюри больше веса, он подвижнее, имеет более высокий боксерский IQ и более быстрые руки. Но Джошуа все еще выдающийся атлет, у него бешеная ударная сила и большой опыт больших боев. Все сведется к тому, кто лучше проявит себя в конкретную ночь, кто больше этого хочет, кто оставил больше сил. Я не согласен с Карлом Фрочем – это точно не будет прогулка для Фьюри,

– сказал Гроувз.

Напомним, что Тайсон Фьюри в декабре 2024 года во второй раз проиграл Александру Усику. А в начале января этого года "Цыганский король" объявил о завершении боксерской карьеры.

Ранее Рой Джонс рассказал, почему Тайсон Фьюри дважды проиграл Александру Усику в 2024 году.