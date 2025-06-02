После первой майской победы Александр Усик стал первым абсолютным чемпионом мира в хевивейте с 1999-го года после Леннокса Льюиса. На кону реванша не стояло это звание, ведь украинец сознательно отказался от пояса IBF, но это не помешало Усику во второй раз победить "Цыганского короля".

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Объяснение Роя Джонса

Легендарный Рой Джонс высказал свое мнение относительно данного противостояния Усика против Дюбуа. 56-летний бывший боксер из США рассказал, почему, по его мнению, Тайсон дважды проиграл украинскому чемпиону, пишет 24 Канал со ссылкой на All Out Fighting.

Почему Усик дважды победил Тайсона? Потому что он техничнее, чем большинство супертяжей. Да, Тайсон большой. Усик не такой большой, не такой сильный, но он техничнее. Маленький техничный боксер всегда победит большого,

– сказал Джонс.

Напомним, что после поражений от украинца Фьюри в очередной раз попрощался с профессиональным боксом. Британец откровенно рассказал, почему ушел на пенсию. Правда, есть много слухов вокруг вероятного возвращения в ринг Тайсона. Однако сам "Цыганский король" активно опровергает слухи.

В статистике Усика после этих триумфов стало 23 подряд победные поединки. Оба боя заканчивались по решению судей, поэтому в показателе 14 побед нокаутом цифра у Александра не изменилась. Впереди у украинского чемпиона мира реванш против Даниэля Дюбуа, который запланирован на 19 июля 2025 года на стадионе "Уэмбли" (Лондон, Великобритания).