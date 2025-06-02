Після першої травневої перемоги Олександр Усик став першим абсолютним чемпіоном світу у хевівейті із 1999-го року після Леннокса Льюїса. На кону реваншу не стояло це звання, адже українець свідомо відмовився від поясу IBF, але це не завадило Усику вдруге перемогти "Циганського короля".

Варте уваги Йому було дійсно було боляче, – Ф'юрі розкрив головне вміння непереможного Усика

Пояснення Роя Джонса

Легендарний Рой Джонс висловив свою думку щодо даного протистояння Усика проти Дюбуа. 56-річний колишній боксер із США розповів, чому, на його думку, Тайсон двічі програв українському чемпіону, пише 24 Канал із посиланням на All Out Fighting.

Чому Усик двічі переміг Тайсона? Тому що він технічніший, ніж більшість супертяжів. Так, Тайсон великий. Усик не такий великий, не такий сильний, але він технічніший. Маленький технічний боксер завжди переможе великого,

– сказав Джонс.

Нагадаємо, що після поразок від українця Ф'юрі вчергове попрощався із професійним боксом. Британець відверто розповів, чому пішов на пенсію. Щоправда, є багато чуток навколо ймовірного повернення у ринг Тайсона. Однак сам "Циганський король" активно спростовує чутки.

У статистиці Усика після цих тріумфів стало 23 поспіль переможні поєдинки. Обидва бої закінчувались за рішенням суддів, тому у показнику 14 перемог нокаутом цифра в Олександра не змінилась. Попереду в українського чемпіона світу реванш проти Даніеля Дюбуа, який запланований на 19 липня 2025 року на стадіоні "Вемблі" (Лондон, Велика Британія).