Где сойдутся Фьюри и Джошуа: президент WBC выступил с заявлением о месте проведения боя

Место проведения потенциального поединка между британскими боксерами Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри остается одним из главных вопросов из-за отсутствия определенности. Президент WBC Маурисио Сулейман назвал встречу бывших чемпионов мира масштабным спортивным событием международного уровня.

По его словам, с учетом юридических нюансов противостояние может состояться практически в любой стране мира. Об этом глава организации рассказал в интервью ютуб-каналу Pro Boxing Fans.

Контракты решают все

Сулейман подчеркнул, что, несмотря на публичные дискуссии промоутеров (в частности, Эдди Гирна, который настаивает на проведении боя в Великобритании, и Дейни Уайта, рассматривавшего Нью-Йорк), окончательное решение будет зависеть от условий юридических документов.

Все сводится к контрактам. Всегда есть пожелания, благие намерения, но решающим является именно контракт. Это грандиозный бой, который захочет увидеть весь мир. Великолепный бой может состояться где угодно. Мохаммед Али и Джо Фрейзер собирали "Мэдисон-сквер-гарден", а потом дрались на Филиппинах. Али также дрался в Заире. Поэтому все сводится к контракту и юридическим вопросам,

– отметил президент WBC.

Где и когда ожидать боя Джошуа – Фьюри

Несмотря на географическую неопределенность, на данный момент ключевым местом для проведения встречи является стадион Principality в Кардиффе (Уэльс), который вмещает 80 тысяч зрителей. Основное преимущество этой арены – наличие раздвижной крыши, что крайне важно для переменчивой британской погоды в конце года. Такой выбор места проведения активно поддерживает и транслятор поединка – стриминговая платформа Netflix.

Что касается даты встречи, то в настоящее время рассматривается несколько возможных вариантов в конце 2026 года.

По информации журналиста Дэна Рафаэля, основной ориентировочной датой является 28 ноября.

В то же время менеджер Тайсона Фьюри Спенсер Браун и британские СМИ не исключают переноса мероприятия на начало декабря, 4 или 11 декабря. Такой вариант может позволить организаторам провести масштабное шоу непосредственно накануне рождественских праздников.