За його словами, з огляду на юридичні нюанси протистояння може пройти практично в будь-якій країні світу. Про це глава організації розповів в інтерв'ю ютуб-каналу Pro Boxing Fans.

Контракти вирішують усе

Сулейман наголосив, що попри публічні дискусії промоутерів (зокрема, Едді Гірна, який тисне на проведення бою у Великій Британії, та Дейни Вайта, який розглядав Нью-Йорк), остаточне рішення залежатиме від умов юридичних документів.

Все впирається в контракти. Завжди є побажання, добрі наміри, але вирішальним є саме контракт. Це грандіозний бій, який захоче побачити весь світ. Чудовий бій може відбутися будь-де. Мохаммед Алі та Джо Фрейзер збирали "Медісон-сквер-гарден", а потім билися на Філіппінах. Алі також бився в Заїрі. Тому все зводиться до контракту та юридичних питань,

– зазначив президент WBC.

Де і коли чекати на бій Джошуа – Ф'юрі

Попри географічну невизначеність, наразі ключовим місцем на проведення зустрічі є стадіон Principality у Кардіффі (Уельс), який вміщує 80 тисяч глядачів. Основна перевага цієї арени – наявність розсувного даху, що є критично важливим для мінливої британської погоди наприкінці року. Такий вибір локації активно підтримує і транслятор поєдинку – стрімінгова платформа Netflix.

Щодо дати зустрічі, наразі розглядається кілька можливих варіантів наприкінці 2026 року.

За інформацією журналіста Дена Рафаеля, основною орієнтовною датою є 28 листопада.

Водночас менеджер Тайсона Ф'юрі Спенсер Браун та британські медіа не виключають перенесення події на початок грудня, 4 або 11 грудня. Такий варіант може дозволити організаторам провести масштабне шоу безпосередньо напередодні різдвяних свят.